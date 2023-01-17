Студентов учат лечить фобии в виртуальной реальности в Грозном

17 янв. 3:19

Группа молодых исследователей Грозненского нефтяного университета получили грант за разработки, помогающие бороться с фобиями.

В настоящее время им уже удалось избавить одного из авторов проекта Хусейна Дикаева от страха публичных выступлений.

По слова исследователей, они используют традиционную методику лечения фобий. Так, обычно врач рассказывает пациенту о его страхах и постепенно учит контролировать себя и свою реакцию. Новая технология позволяет визуализировать страхи в VR-очках, и это работает в разы быстрее стандартной психотерапии.

Как отметил главный внештатный психиатр Минздрава Чечни Кюри Идрисов, лечение фобий по новым технологиям необходимо проводить крайне осторожно, так как оно может травмировать пациента и усугубить его ментальное состояние.