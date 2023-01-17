В Египте будут продавать хлеб по себестоимости для борьбы с инфляцией

В рамках борьбы с ускоряющейся инфляцией, правительство Египта начнет продавать хлеб со скидкой людям, не участвующим в программе субсидирования хлеба, заявил министр снабжения Али аль-Мосельхи.

Arab News отмечает, что люди смогут покупать 90-граммовые буханки по себестоимости, используя предоплаченные "дебетовые карты". Цена еще не определена, но она будет меньше одного египетского фунта (что эквивалентно 0,03 долларам США), а пробный период этой программы начнется завтра.

"Суть в том, чтобы сделать важный товар доступным без какого-либо преувеличения прибыли коммерческих пекарен", - сказал Али аль-Мосельхи.

Правительство Египта уже предоставляет хлеб с большими субсидиями для более 70 миллионов из 104 миллионов граждан. Это решение увеличит количество хлеба, продаваемого государством, на 10 процентов, отметил Али аль-Мосельхи.

Экономические последствия конфликта на Украине вызвали острую нехватку иностранной валюты в Египте, что привело к отставанию в обработке грузов в портах, росту инфляции и пакету финансовой поддержки в размере 3 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

В последние месяцы импортеры и мукомольные предприятия из частного сектора Египта с трудом оплачивали сотни тысяч тонн пшеницы, застрявшей в портах, что привело к резкому скачку цен на хлеб и муку.

Государственный скупщик зерна уже начал продавать муку частным мельницам, а также пшеницу через недавно созданную товарную биржу, чтобы попытаться ослабить блокаду внутренней торговли.

Министр снабжения также добавил, что Египет намеревался закупить около 4 миллионов тонн пшеницы в свой сезон сбора урожая, начинающийся в апреле. В прошлом году правительство заявило, что закупило 4,2 миллиона тонн.