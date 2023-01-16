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Стихи Расула Гамзатова будут звучать каждую среду на центральной улице Махачкалы

Стихи Расула Гамзатова будут звучать каждую среду на центральной улице Махачкалы

Аудиотрансляция стихотворений народного поэта Расула Гамзатова будет вестись на центральном проспекте Махачкалы у здания Национальной библиотеки Дагестана, рассказали в ее пресс-службе.

"В рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова в Национальной библиотеке Республики Дагестан с 18 января 2023 года стартует проект "Гамзатовская среда", представляющий аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова на языках народов мира в городской культурной среде", - пояснили в учреждении.

Стихи можно будет послушать каждую среду в течение года.

Произведения народного поэта исполнят известные артисты, деятели науки, образования и культуры, преподаватели и студенты.

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