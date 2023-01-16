Стихи Расула Гамзатова будут звучать каждую среду на центральной улице Махачкалы

16 янв. 21:59

Аудиотрансляция стихотворений народного поэта Расула Гамзатова будет вестись на центральном проспекте Махачкалы у здания Национальной библиотеки Дагестана, рассказали в ее пресс-службе.

"В рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова в Национальной библиотеке Республики Дагестан с 18 января 2023 года стартует проект "Гамзатовская среда", представляющий аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова на языках народов мира в городской культурной среде", - пояснили в учреждении.

Стихи можно будет послушать каждую среду в течение года.

Произведения народного поэта исполнят известные артисты, деятели науки, образования и культуры, преподаватели и студенты.