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"Вкусно - и точка" намерена работать в Казахстане 

&quot;Вкусно - и точка&quot; намерена работать в Казахстане 

Российская сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, информирует пресс-служба Министерства юстиции Казахстана. 

"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно - и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно - и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", - говорится в сообщении пресс-службы. 

В ведомстве уточнили, что речь идет об экспертной организации "Национальный институт интеллектуальной собственности" министерства юстиции.

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