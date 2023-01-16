"Вкусно - и точка" намерена работать в Казахстане 

16 янв. 21:43

Российская сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане, информирует пресс-служба Министерства юстиции Казахстана.

"В настоящее время в государственном реестре товарных знаков Республики Казахстан товарный знак под обозначением "Вкусно - и точка" не зарегистрирован. Однако на рассмотрении экспертной организации находятся заявки на регистрацию товарных знаков, содержащих словесные обозначения "Вкусно - и точка", поданные от имени ООО "Система ПБО", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что речь идет об экспертной организации "Национальный институт интеллектуальной собственности" министерства юстиции.