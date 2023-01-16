Мексика планирует открытие в Казахстане посольства страны

16 янв. 22:14

Мексика планирует открыть посольство в Астане в 2023 году, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"В Мехико состоялась 34-я ежегодная встреча главы Мексики Марсело Эбрарда с дипломатическим корпусом. В своем выступлении глава мексиканского внешнеполитического ведомства, говоря о задачах на текущий год, официально объявил, что в 2023 году Мексика откроет пять новых посольств, в том числе и в Казахстане", - сообщил Смадияров на брифинге в Министерстве иностранных дел, передает "АиФ-Казахстан".

Казахстан приветствует стремление мексиканского правительства и готов оказать необходимое содействие при открытии посольства Мексики в Астане, - добавил Смадияров.