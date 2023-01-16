Дагестанские предприниматели получили серьезную поддержку

16 янв. 21:49

В ушедшем 2022 году поддержку гарантийного фонда Дагестана в 2022 году получили 237 субъектов МСП, сумма кредитов составила 1,741 млрд рублей, - сообщил генеральный директор фонда Казимбек Омаров.

По итогам прошлого года объем выданных средств в девять раз превысил прошлогодний показатель.

"Фондом развития промышленности Дагестана под поручительства гарантийного фонда республики пяти промышленным предприятиям предоставлены средства на пополнение оборотных средств и закупку оборудования в сумме 108 млн рублей", - рассказал Омаров, передает "Интерфакс".

Также поддержку получили предприятия промышленности, производящие строительные материалы, пластмассовые, глиняные и металлические изделия и стрейч-пленку, предприятия торговли и сельского хозяйства, - добавил Омаров.