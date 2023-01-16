В ДТП с маршруткой "Ставрополь-Краснодар" погибли два человека

16 янв. 21:15

Сегодня вечером в ДТП в Шпаковском районе Ставрополья погибли двое человек, а также пострадали пять пассажиров пассажирского микроавтобуса "Ставрополь-Краснодар" и водитель легкового автомобиля, - сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

"От полученных травм на месте скончались 26-летний водитель и пассажир "ВАЗ-2114" - жители Хакасии. В больницу доставлены водитель "Дэу Нэксия" и пятеро пассажиров маршрутки", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Водитель ВАЗ-2114 в ходе обгона зацепил "Дэу Нэксия", в результате чего обе легковушки выехали на встречную полосу движения, где и столкнулись с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер", который выполнял рейс "Краснодар - Ставрополь", в его салоне находились шестеро пассажиров.

Автоавария произошла на выезде из Ставрополя.

СУ СКР по Ставрополья отмечает, что по предварительным данным виновником ДТП является водитель одного из легковых автомобилей, по факту аварии со смертельным исходом начата проверка.