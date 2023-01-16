Россия и Иран создадут совместную криптовалюту?

16 янв. 21:10

Центральный банк Ирана рассматривает возможность совместно с РФ создать токен Персидского региона, который использовался бы как платежное средство во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и риала. Об этом сообщил "Ведомостям" исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

Член комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил, что переговоры имели место, но добавил, что на государственном уровне эту тему можно будет активно обсуждать лишь после полного урегулирования сферы криптовалют в России.

Бражников уточнил, что, предварительно, токен предлагается обеспечить золотом, то есть это будет - стейблкойн (криптовалюта, стоимость которой привязана к "классическим" деньгам или драгметаллам).