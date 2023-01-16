Еще одну ветряную электростанцию построят в Гори

16 янв. 20:53

Вторую ветряную электростанцию создадут в муниципалитете Гори (регион Шида Картли), такое сообщение распространила пресс-служба администрации грузинского правительства.

На заседании сегодня члены кабмина обсудили проект постановления "О соглашении между правительством Грузии и ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии" о строительстве ветряной станции "Скра", из него следует, что компания обязана провести технико-экономическое исследование станции на свои средства в течение года, передает Sputnik Грузия.

Предполагаемая выработка станции - 85,23 млн киловатт-часов. Инвестиции в проект составят $23,3 млн.

На сегодня в Грузии действует одна ветряная станция "Картли" мощностью 20 МВт близ Гори.