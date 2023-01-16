В КБР стартовал патриотический фестиваль к 80-летию битвы за Кавказ

16 янв. 20:45

В Кабардино-Балкарии (КБР) сегодня стартовал межрегиональный патриотический фестиваль "Мы стояли насмерть за Кавказ", посвященный 80-летию освобождения Приэльбрусья от немецко-фашистских захватчиков, - сообщает министерство по делам молодежи республики.

Участники фестиваля впервые исполнят знаменитые бардовские композиции на высоте 4050 м на территории бывшего альплагеря "Приют 11". Также планируется вечер патриотический песни на поляне Азау, - передает "Интерфакс".

Также планируется, что на вершине Эльбруса участники патриотической акции установят государственный флаг СССР.