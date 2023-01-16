СМИ: власти Ирана провели масштабную амнистию ко Дню матери

16 янв. 20:28

Председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи сегодня объявил о досрочном освобождении из тюрем 975 женщин, в том числе арестованных участниц прокатившихся по стране акций протеста, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Решение суда приурочено ко дню рождения Фатимы - дочери пророка Мухаммеда, который отмечался в пятницу, 13 января. В Иране это дата празднуется также как День матери.

"Я советую тем, кто получил досрочное освобождение, проявлять осторожность и не ступить снова на ложный путь, что повлечет за собой более тяжкое наказание", - предупредил глава судебной власти, передает ТАСС.

"Общественная среда может оказать полезное воздействие на бывших заключенных и сыграть позитивную роль в воспитательном процессе", - отметил Мохсени-Эджеи, отметив, что с 9 января власти выпустили на свободу по случаю дня рождения Фатимы около четырех тысяч человек.

Напомним, президент Ирана Эбрахим Раиси обвинил США и страны Запада в разжигании антиправительственных выступлений в Иране путем распространения слухов и дезинформации. Он заверил, что "враги исламской революции не смогли добиться своих целей и расколоть иранский народ" и пообещал, что "все те, кто был обманут, будут приняты в объятия родины, но изменникам не будет пощады".