Черный старатель пытался вынести из золотой шахты тела двух погибших товарищей в Казахстане

16 янв. 20:19

Незаконного старателя задержали при попытке вынести из шахты тела двух погибших в Казахстане, об этом сообщает пресс-служба АО "АК Алтыналмас".

Трагедия произошла на шахте золотодобывающего рудника Бестобе. После получения сигнала о том, что старатель пытается вылезти из ходового отделения ствола "Центральная", был вскрыт заваренный ранее вход, это произошло при специалистах службы безопасности и полицейских.

"Был вызволен нелегальный старатель - житель близлежащего поселка Бестобе, который пытался вынести на поверхность мешки с двумя трупами. Очевидец рассказал, что погибших мужчин придавило горной породой на 520-м горизонте шахты", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Личности погибших установлены - это житель поселка Бестобе 1986 года рождения и житель города Есиль Акмолинской области 1987 года рождения.