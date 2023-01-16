СМИ: на Бали машина с российскими туристами упала в овраг, обошлось без жертв

16 янв. 20:16

Автомобиль, перевозивший группу туристов из России на индонезийском острове Бали, упал в овраг глубиной около 25 м в районе Булеленг, сообщает местный портал Detik.

"Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу", - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя, передает РИА Новости.

Водитель не смог справиться с управлением машиной из-за отказавших тормозов. Сам он получил "только ссадины на руках и ногах". Травмы пассажиров более серьезные, но и они не представляют угрозы для жизни.