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Все отдаленные населенные пункты Северной Осетии охватят аптеками к февралю

Все отдаленные населенные пункты Северной Осетии охватят аптеками к февралю

Аптеки откроют во всех отдаленных населенных пунктах в Северной Осетии до конца текущего месяца, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания кабмина.

На нем министр здравоохранения республики Сослан Тебиев сообщил, что уже открыты 48 аптечных пунктов, до конца месяца дополнительно заработают еще три.

"По словам министра, таким образом, полностью закроется вся потребность региона", - отметили в пресс-службе.

Напомним, поручение охватить аптечной сетью все отдаленные населенные пункты дал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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