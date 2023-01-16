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Венгрия готова получать СПГ из турецкого терминала

Венгрия готова получать СПГ из турецкого терминала

Венгрия на уровне компаний начала переговоры с Турцией о получении СПГ из турецкого терминала, - заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Для долгосрочной безопасности поставок газа необходима диверсификация, необходимо присоединение новых источников к нашему энергоснабжению и важна постройка газопроводов по новым маршрутам. Самый реальный новый источник - азербайджанский газ, а также сжиженный газ, поступающий в турецкий СПГ-терминал", - заявил Сийярто на пресс-конференции с министром технологии и промышленности Турции Мустафой Варанком, передает РИА Новости.

"Уже начались коммерческие переговоры между MVM - турецкой государственной нефтегазовой компанией - о том, сколько и по какому графику из растущего количества турецкого газа мы можем включить в венгерский рынок", - сказал Сийярто, напомнив, что "Турецкий поток" остался единственным газопроводом, который на 100% работает, обеспечивая снабжение между Востоком и Западом, и повторил высказанную им ранее мысль о том, что в строительстве маршрутов для поставок азербайджанского газа в Европу должен участвовать ЕС, так как это в интересах всего региона.

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