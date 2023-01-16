Аномальная зима угрожает сочинским магнолиям

16 янв. 19:46

Необычно теплая зима в Сочи может вызвать ранее цветение магнолии, опасное для растения, сообщила ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

По данным синоптиков, к 18 января воздух в Сочи прогреется до 15 градусов. Солтани указала, что магнолии могут угрожать перепады температуры, когда положительные температуры сменяются заморозками.

Специалист указала, что нестабильность погоды уже вызвала преждевременное цветение сирени осенью 2022 года - после похолодания растения замерзали, и теперь весной не стоит ждать обилия этих цветов. Та же опасность угрожает магнолиям.

"Мы наблюдали в прошлом году преждевременное распускание магнолии обнаженной, чьи лепестки пострадали от незначительных отрицательных температур, и цветение не было столь эффектным, как обычно", - цитирует Солтани РИА Новости.