Забытое ханство: ворота Руси на Восток

В истории России "Смутным временем" называют период начала XVII столетия (от избрания Бориса Годунова на царство до призвания на престол Михаила Романова), но первая Смута, угрожавшая единству, тогда еще Московского княжества, началась на полтора столетия раньше и вошла в историю как Феодальная война XV века. Против Великого князя Московского Василия II поднялись его родственники – Юрий Звенигородский, Дмитрий Шемяка и Василий Косой.

Князь Василий был далеко не самым выдающимся полководцем. Дважды, как тогда говорили, "съезжал из Москвы", попадал в плен к татарскому хану Улу-Мухаммеду, был ослеплен по приказу Дмитрия Шемяки и Бориса Тверского (отсюда и прозвище – Василий II Темный). Тогда-то и появились в окружении Великого князя татарские царевичи, братья Якуб и Касим, сыновья Улу-Мухаммеда – основателя Казанского ханства, бежавшие на Москву от верной гибели. Махмуд – их брат едва ли бы оставил в живых потенциальных претендентов на казанский престол после внезапной смерти в 1445 году отца.

Что привело сыновей Улу-Мухаммеда к московскому князю? Одни историки утверждают, что сыновья хана первоначально прибыли для сбора обещанного татарам выкупа за освобождение Василия II. Известно, что для обеспечения выкупных обязательств на Русь прибыло более 500 знатных татар, но нет точных данных в отношении того, какие именно земли были определены в качестве гарантии уплаты долга – 200 тыс. рублей. Возможно, что именно необходимость сбора средств, обещанных московским князем, побудила потомков Улу-Мухаммеда поддержать Василия против его внутренних врагов.

По другим источникам, главным побудительным мотивом Касима и Якуба было желание спастись от мстительного брата. Впрочем, как и соседняя Польша, Московская Русь охотно принимала служилых иноверцев, готовых биться за государя. Небольшие татарские отряды, с которыми приходили на Москву сиятельные изгнанники были более чем кстати. Тем более по боевым качествам они мало кому уступали.

Поэтому для Василия II участие татарских султанов в событиях Феодальной войны на его стороне стало поистине бесценным даром. Уже к началу 1450-х годов сопротивление мятежных родственников было сломлено и не последнюю роль в этой победе сыграл царевич Касим. В 1449-м году он разбил на реке Пахра войско золотоордынского хана Сеид-Ахмеда, а в 1450-м — рать Дмитрия Шемяки, который в скором времени был отравлен в Новгороде.

Наградили Касима, как тогда было принято, удельными владениями. Сперва был дарован Звенигород, а спустя несколько лет Новый низовой город (Городец Мещерский), получивший затем современное название – Касимов

Так, в 1452 году было основано Касимовское ханство, которое, по образным словам историка Владимира Волкова, стало воротами Руси на Восток и воротами Востока на Русь. Существовал этот уникальный удел вплоть до 1681 года, а во главе вассального по отношению к Москве ханства последовательно сменяли друг друга династии правителей: Казанская (Касим и его сын Данияр), Крымская, Большеордынская, Казахская и Сибирская.

Земли ханства простирались от города Касимова до городов Краснослободск, Темников и охватывали Касимовский, Елатомский, Шацкий, Темниковский уезды. Административные границы были условны и связаны с владениями служилых татар.

Впрочем, структура управления ханством, степень его автономности, правовые аспекты создания остаются предметом острых споров между историками. Можно ли рассматривать Касимовское ханство как классическое удельное княжение? Какие факторы обеспечили более чем двухсотлетнее его существование в самом центре русских земель? Сам по себе факт военной службы татарских царевичей (казанских, сибирских, ногайских) у русских правителей не был чем-то выходящим за рамки привычного порядка вещей, но в данном случае остается поле для дискуссии.

По мнению историка Михаила Несина, касимовские ханы считались служилыми, состоявшим на московской службе. Поэтому Касимов в XV – начале XVI вв. не значился особым государством, а считался территорией Московского княжества, а его царевичи - жившими на великокняжеской земле.

Во время военных кампаний касимовские царевичи подчинялись распоряжениям московского князя. Но сам характер отношений между касимовскими ханами и великокняжеской властью остается не вполне очевидным. Например, некоторые историки полагают, что в городе существовал рынок рабов. А до середины XVI века в руках ханов находилась вся полнота судебной власти на территории удела. И только в эпоху Ивана Грозного была введена практика особой присяги, которую давали касимовские ханы русскому государю.

Примечательно, что касимовские ханы первоначально не меняли веру, оставаясь мусульманами. Ситуация меняется в конце XVI века, когда православие принимает часть местной элиты.

Памятники мусульманского периода сохранились до наших дней. В наши дни за городской чертой Касимова находится текие Афган-Мухаммед султана - мавзолей, построенный рязанскими мастерами в полном соответствии с традициями татарского зодчества, но с использованием русского каменного узора. Здесь покоятся правители Касимовского ханства середины XVII столетия.

Население касимовского ханства делилось на три этнических компонента – татарский, русский и финно-угорский. На территории ханства оседали выходцы из Казани, Крыма, Сибири, киргиз-кайсацких орд. Доля русского и отчасти финно-угорского элемента возрастала по мере утраты ханством военно-оборонительной роли. Граница русского государства стремительно расширялись, и этот фактор стимулировал переселение тюркского населения Касимова на другие территории.

Несколько касимовских правителей оставили заметный след в русской истории. Так, значительную роль в эпоху Смутного времени сыграл выходец из казахской ветви Чингизидов Ураз-Мухаммед. В русский плен будущий касимовский хан попал на начальном этапе покорения Сибири, находясь в войсках сибирского хана Кучума. Был принят на русскую службу, проявил себя во время войны со шведами. В 1600 году Борис Годунов посадил Ураз-Мухаммеда на Касимовское ханство. В дальнейшем права на ханство последовательно подтвердили Лжедмитрий I и Василий Шуйский.

Впрочем, уже в 1608 году хан предпочел сменить знамена и перешел на сторону Лжедмитрия II, сформировав большой отряд из касимовских и астраханских татар. Этот шаг оказался роковым. Заподозрив Ураз-Мухаммеда в измене, второй Самозванец собственноручно убил его во время охоты.

Мстителем за хана выступил его близкий друг Петр Урусов, ногайский мурза и начальник личной стражи Лжедмитрия II. 11 декабря 1610 года во время прогулки самозванец был убит Урусовым, и важная страница истории Смуты была окончательно перевернута. А править в Касимове стала последняя династия – Сибирская.

C историей Касимовского ханства связана романтическая история о царевне Сююмбеке, которая по настоянию Ивана Грозного была выдана замуж за касимовского правителя (третьим браком) и, говоря современным языком, депортирована из Казани в Касимов вместе с сыном, которого забрал к своему двору Грозный царь. По легенде, под одной из могильных плит касимовского мавзолея, на котором отсутствует надпись, покоится Сююмбеке. Именно от нее идет на Руси знаменитый род Юсуповых.

Ликвидация ханства в 1681 году носила во многом формальный характер. Уже с 1620-х годов ханы лишились права самостоятельно вести переговоры с другими державами, было введен воеводский суд. Да и военно-феодальная роль удела ушла в прошлое. Наследников у Фатимы-султан (последней правительницы Касимова) к моменту смерти не осталось, ее сын Сеид-Бурхан, крещенный как Василий Арсланович, умер. На этом и завершилась славная история Касимовского удела, который стал частью дворцовых земель.