16 янв. 19:32

Российская авиакомпания Utair открывает рейс из Сургута в Фергану и в Самраканд – из Самары.

Ранее авиаперевозчик выполнял пассажирские рейсы по направлению Москва – Самарканд четыре раза в неделю, а с 16 января в аэропорт "Самарканд" будет выполняться дополнительный регулярный рейс из Самары один раз в неделю – по понедельникам, - сообщает Podrobno.uz.

Также новое направление полетов авиакомпании будет принимать международный аэропорт "Фергана". Планируется, что рейс по направлению Фергана – Сургут будет выполняться один раз в неделю – по воскресеньям, с 22 января 2023 года.

При этом Utair продолжит выполнять рейсы из Москвы в Фергану еженедельно по средам.