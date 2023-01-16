Переходящие запасы пшеницы в РФ к середине лета выйдут на рекорд

16 янв. 19:21

Переходящие запасы пшеницы к концу текущего сельскохозяйственного года (июль 2022 - июнь 2023 года) достигнут рекордной отметки в 16,2 млн т, такой прогноз дают аналитики центра "СовЭкон".

"Это значительно превышает прошлогодний показатель в 6,7 млн т и средний за пять лет показатель в 9,3 млн т", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Запасы пшеницы вырастут на фоне рекордного урожая: по предварительным данным Росстата, в 2022 году он равнялся 104,4 млн т. Еще 2,9 млн т пшеницы находятся в интервенционном фонде.