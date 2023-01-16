Стало известно, когда Госдума обсудит денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

16 янв. 18:59

Государственная дума намерена обсудить внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале следующего месяца, заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Планируется в начале февраля", - цитирует его ТАСС.

Напомним, глава государства внес документ в Думу ранее в январе. Он предполагает денонсацию конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана от имени РФ в Страсбурге 27 января 1999 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что возможная денонсация "никоим образом" не подрывает законодательный потенциал страны по борьбе с коррупцией. которая ведется в России последовательно на протяжении долгих лет и будет продолжаться.