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Стало известно, когда Госдума обсудит денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Стало известно, когда Госдума обсудит денонсацию конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Государственная дума намерена обсудить внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в начале следующего месяца, заявил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

"Планируется в начале февраля", - цитирует его ТАСС.

Напомним, глава государства внес документ в Думу ранее в январе. Он предполагает денонсацию конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана от имени РФ в Страсбурге 27 января 1999 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее пояснил, что возможная денонсация "никоим образом" не подрывает законодательный потенциал страны по борьбе с коррупцией. которая ведется в России последовательно на протяжении долгих лет и будет продолжаться. 

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