Какие возможности для региональной интеграции открывает Китайско-пакистанский экономический коридор

Китайско-пакистанский экономический коридор (КПЭК) - часть китайской инициативы "Один пояс - один путь" – соединяет западный регион КНР с остальным миром, в том числе с Центральной Азией. Инициатива "Один пояс - один путь" нацелена на соединение 65 стран мира посредством цифровой и физической инфраструктуры, включая строительство дорог, портов и телекоммуникационных сетей, предоставив этим странам множество экономических возможностей. Для воплощения такого масштабного проекта Китайско-пакистанский экономический коридор имеет решающее значение, пишет Eurasia Review.

КПЭК открывает новые возможности для региональной интеграции, наращивания приграничной торговли и улучшения транспортных связей между Китаем и государствами Центральной Азии. Этот коридор также имеет решающее значение для экономической модернизации региона, делая возможным создание новых экономических центров, такие как пакистанский порт Гвадар, который стремительно превращается в центр региональной и международной торговли.

КПЭК сыграл важную роль в соединении стран Центральной Азии с остальным миром, расширив возможности их регионального транзита. Коридор связал Индию и Бангладеш, двух важных участников экономического роста Центральной Азии, с Афганистаном, Пакистаном и Ираном - ключевыми игроками в региональной экономике. Более того, коридор соединил страны Центральной Азии с более крупной инициативой "Один пояс - один путь", что позволило им принять участие в китайских и международных программах развития.

Китайско-пакистанский экономический коридор предложил возможность трудоустройства миллионам жителей Пакистана и других стран Центральной Азии, в дополнение к преимуществам расширения региональной связности. Коридор также служит важным источником прямых иностранных инвестиций в регион. Кроме того, в рамках проекта был создан ряд особых экономических зон, позволяющих создавать в регионе иностранные предприятия и повышать экономическую активность.

КПЭК сыграл значительную роль в расширении связи Центральной Азии с остальным миром

Расширение транспортных возможностей, развитие промышленности и прямые иностранные инвестиции стали важными катализаторами экономического развития региона, открыв огромный экономический потенциал для его участников. Коридор гарантировал полную интеграцию правительств стран Центральной Азии в глобальную экономическую сеть, открывая новые возможности для всех заинтересованных сторон.

Афганистан располагается на перекрестке Центральной, Южной и Юго-Западной Азии. За прошедшие годы было предпринято множество попыток извлечь выгоду из стратегического положения Афганистана, превратив его в региональный торговый и транспортный узел. Дипломатические и экономические ресурсы направлялись на разработку, обсуждение и реализацию инициатив по обеспечению связи, таких как инициатива "Новый шелковый путь"; энергетический проект CASA-1000, призванный связать энергетические системы Центральной Азии с Южной Азией; проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ); а также Трансафганская железная дорога, протянувшаяся от Узбекистана до морских портов Пакистана. Китай давно хотел официально включить Афганистан в свою инициативу "Один пояс, один путь". Эти мероприятия дополняли ряд региональных диалоговых площадок, начиная от Конференции по региональному экономическому сотрудничеству по Афганистану и инициативы "Сердце Азии - Стамбульский процесс" и заканчивая Контактной группой "ШОС-Афганистан".

С другой стороны, региональное сотрудничество в последние два десятилетия было довольно ограниченным. В первую очередь это связано с проблемами в области безопасности в Афганистане. В данный момент региональные игроки обеспокоены плачевной ситуацией с безопасностью в Афганистане после вывода войск США. Чтобы можно было воспользоваться преимуществами экономического развития и региональной взаимосвязанности, должна быть обеспечена региональная безопасность.

Министерство промышленности и торговли Афганистана приветствовало предложение России о поставках газа в Афганистан и Пакистан

Экспорт российского газа в Афганистан и Южную Азию пойдет на пользу развивающимся странам региона, остро нуждающимся в электроэнергии. Москва также обсуждает рост поставок газа в Казахстан и Узбекистан. Это послужит катализатором для содействия экономическому благополучию Афганистана, находящегося под международными санкциями.

В Пакистане, который с наступлением зимних холодов обычно страдает от нехватки газа, вздохнут с облегчением, если этот проект будет реализован. В январе глава Управления железных дорог Афганистана Бахтур Рахман Шарафт посетил Пакистан для обсуждения проекта Трансафганской железнодорожной линии с пакистанскими официальными лицами. Эта дорога соединит не имеющий выхода к морю Узбекистан с пакистанскими портами. Предполагается, что железнодорожная линия пройдет от города Мазари-Шарифа в Афганистане до города Торхама в Пакистане, соединив Среднюю Азию с Южной Азией через Афганистан. Когда строительство маршрута будет завершено, это будет самый дешевый и безопасный коридор между Пакистаном и Центральной Азией.

После реализации проект сыграет большую роль в обеспечении долгосрочного экономического успеха и культурного разнообразия в регионе, превратив его в перекресток восточной и западной цивилизаций.