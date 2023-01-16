ЕК скоро опубликует отчет о выполнении Грузией рекомендаций по вступлению в ЕС

16 янв. 18:43

Еврокомиссия уже подготовила оценку выполнения Грузией рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС, она будет опубликована в ближайшем будущем, сообщила председатель комитета по интеграции с Европой парламента Грузии Мака Бочоришвили.

"Как мы слышали, оценка Еврокомиссии по опроснику Грузии уже готова и будет опубликована в ближайшее время. Мы ожидаем, что у нас будет возможность оценить, на каком этапе находится Грузия с точки зрения интеграции в ЕС", - заявила она после встречи с послом Евросоюза в Грузии Павлом Герчинским.

Бочоришвили указала, что точная дата публикации документа пока не определена, однако отчет готов и сейчас "проходит ... политическую оценку в соответствующих службах Еврокомиссии", передает Sputnik Грузия.

По словам депутата, "есть ожидание, что у Грузии довольно высокие оценки".