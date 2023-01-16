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Дагестанские педагоги практикуют самовольное "раздувание" штатов

Дагестанские педагоги практикуют самовольное &quot;раздувание&quot; штатов

В штатах образовательных организаций Дагестана выявили свыше 400 сверхнормативных единиц, - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В школах республик в ходе проверок было установлено более 300 сверхнормативных штатных единиц, в детских садах – более 130 единиц, а на зарплаты и иные выплаты этим сотрудникам в сумме было израсходовано около 150 млн рублей бюджетных средств, - передает "АиФ-Дагестан".

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств при реализации образовательных программ.

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