СМИ: Кипр начал арестовывать вклады россиян

16 янв. 18:18

Кипр уже арестовал российские вклады на 105 млн евро на фоне санкций ЕС, - заявил министр финансов Кипра Константинос Петридис, сообщает телеканал CBS News.

"Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 млн евро", - сообщает телеканал, передает РИА Новости.

Отмечается, что эта сумма - лишь малая часть от предполагаемых 5,6 млрд евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году.

Также кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС, находятся под "повышенным вниманием", - добавил министр.

Еще в апреле правительство Кипра поручило начать процесс аннулирования кипрских паспортов четырех россиян из санкционных списков Евросоюза, а затем еще четырех граждан России и членов их семей. В октябре СМИ сообщили о планах Кипра лишить гражданства еще 10 человек на основании расследования, проведенного департаментами министерства внутренних дел.

Напомним, Кипр с 2007 года предоставлял гражданство иностранным инвесторам и предпринимателям, а с 2013 года в стране действовала Кипрская инвестиционная программа (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции.