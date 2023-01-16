Сувенирную улочку создадут в Кисловодске к весне

16 янв. 17:54

Сувенирная улочка, где будут продаваться изделия местных мастеров, появится в Кисловодске, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как поведал глава курорта Евгений Моисеев, она будет создана на территории улицы Парковый пешеход, благоустройство которой за счет курортного сбора ведется сейчас и уже близко к завершению.

Градоначальник добавил, что по окончании работ в городской администрации пройдет открытый аукцион на право заключения договоров для торговли сувенирами.

Как уточняет ТАСС, что улочка будет создана к марту.