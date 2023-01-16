На трассе "Кавказ" под Владикавказом заработала бесплатная автостоянка

16 янв. 17:48

Возле трассы "Кавказ" на Архонском шоссе под Владикавказом заработала новая автостоянка, ее площадь составляет 90 тыс кв м – 12 футбольных полей, а рассчитана она на 650 машиномест: 400 для грузовиков и 250 – для легковых автомобилей. Стоянка входит в состав объекта строительства и реконструкции обхода Владикавказа на трассе "Кавказ".

Кроме всех необходимых дорожных работ специалисты возвели восемь мачт электроосвещения, устроили бытовую и ливневую канализации, детские площадки, беседки и туалеты, - сообщает в своем Telegram-канале Ossetia News.

Также на стоянке установили камеры видеонаблюдения и создали круглосуточный диспетчерский пункт управления, сообщает ФКУ УПРДОР Кавказ.

Грузоперевозчики смогут узнать о состоянии проезда и погодных условиях на пути к границе с Грузией, пользуясь информационным табло.