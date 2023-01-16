Путин и Эрдоган по телефону подтвердили настрой на развитие сотрудничества

16 янв. 17:37

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов - взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового "хаба"", - пояснили в пресс-службе главы государства.

Лидеры продолжили обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также обсудили процесс реализации "пакетных" стамбульских договоренностей о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российских продовольствия и удобрений.

Путин и Эрдоган также рассмотрели вопросы нормализации отношений Турции и Сирии, в том числе в контексте инициативы Анкары о консультациях с участием российских, турецких и сирийских представителей. Была отмечена и практическая значимость совместной работы Москвы, Анкары и Тегерана в рамках Астанинского процесса.