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Дорожные рабочие на Кубани наткнулись на древние артефакты

Дорожные рабочие на Кубани наткнулись на древние артефакты

Дорожные рабочие, строящие развязку под Новороссийском возле Черного моря, наткнулись на артефакты предположительно, дохристианской эпохи, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

"На месте строительства многоуровневой транспортной развязки под Новороссийском специалисты обнаружили артефакты, предположительно, дохристианской эпохи. Среди находок - железные наконечники копья и дротика, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Такие артефакты в Причерноморье – большая редкость, самые поздние из них сохранились со времен Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами.

После изучения первичных материалов специалисты по охране объектов наследия примут решение о дальнейших изысканиях.

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