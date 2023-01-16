Дорожные рабочие на Кубани наткнулись на древние артефакты

16 янв. 17:18

Дорожные рабочие, строящие развязку под Новороссийском возле Черного моря, наткнулись на артефакты предположительно, дохристианской эпохи, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

"На месте строительства многоуровневой транспортной развязки под Новороссийском специалисты обнаружили артефакты, предположительно, дохристианской эпохи. Среди находок - железные наконечники копья и дротика, части ножки и горла гераклейской амфоры и обломки красноглиняных сосудов", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Такие артефакты в Причерноморье – большая редкость, самые поздние из них сохранились со времен Боспорского царства, существовавшего в границах между Крымским и Таманским полуостровами.

После изучения первичных материалов специалисты по охране объектов наследия примут решение о дальнейших изысканиях.