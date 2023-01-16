Свое антидопинговое агентство появится в Армении

16 янв. 17:16

Национальное антидопинговое агентство создадут в Армении - проект дополнений в законе "О физкультуре и спорте", составленный депутатом от фракции "Гражданский договор" Сисаком Габриеляном, представили сегодня на пленарном заседании Национального собрания.

Как сообщает Sputnik Армения, ведомство под патронажем Минобразования, науки, культуры и спорта будет вести антидопинговую политику, в том числе осуществлять объяснительную работу среди спортсменов и проверку их допинг-проб, а также в целом заниматься профилактикой использования запрещенных для спортсменов веществ согласно требованиям Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Содействие в непосредственном исполнении антидопинговой политики агентству будет оказывать и Национальный олимпийский комитет.