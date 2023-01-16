Пожизненно осужденный Саид Амиров просит разрешить ему носить часы

16 янв. 16:45

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание, просит разрешить носить в колониях наручные часы, об этом рассказал его адвокат Владимир Постанюк, пишет РИА Новости.

Согласно действующим правилам ФСИН, часы и другие ценные вещи запрещено иметь заключенным колоний общего и строгого режимов. Адвокат отметил, что после вступления прошлым летом в силу новых положений, у Амирова также был изъят небольшой механический будильник.

"Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд РФ. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед", - заявил Постанюк.

Он добавил, что 68-летнему экс-мэру, отбывающему наказание за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, необходимо принимать лекарства по часам.

Суд рассмотрит иск о часах 25 января.