РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пожизненно осужденный Саид Амиров просит разрешить ему носить часы

Пожизненно осужденный Саид Амиров просит разрешить ему носить часы

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание, просит разрешить носить в колониях наручные часы, об этом рассказал его адвокат Владимир Постанюк, пишет РИА Новости.

Согласно действующим правилам ФСИН, часы и другие ценные вещи запрещено иметь заключенным колоний общего и строгого режимов. Адвокат отметил, что после вступления прошлым летом в силу новых положений, у Амирова также был изъят небольшой механический будильник.

"Аргументов, почему часы запрещены, я не увидел. Поэтому мы подали иск в Верховный суд РФ. Человек вправе знать, сколько времени: скоро ли отбой, или ужин, или обед", - заявил Постанюк.

Он добавил, что 68-летнему экс-мэру, отбывающему наказание за организацию убийства сотрудника СК РФ и подготовку к покушению на своего политического оппонента, необходимо принимать лекарства по часам.

Суд рассмотрит иск о часах 25 января.

415 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version