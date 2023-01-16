В Тырныаузе восстановили снесенный селевым потоком мост

16 янв. 16:33

Снесенный селевым потоком в 2017 году пешеходный мост в городе Тырныаузе Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР) восстановили, сообщил и. о. главы администрации муниципалитета Курман Соттаев.

По его словам, новая конструкция обладает повышенной устойчивостью. "В городском поселении Тырныауз Эльбрусского района Кабардино-Балкарии завершено строительство пешеходного моста через реку Герхожан-Суу. Старый мост, построенный еще в советские времена, был полностью снесен селевым потоком, обрушившимся на город Тырныауз в 2017 году. Для того чтобы поднять мост над селепропускным лотком, специалисты установили бетонные опоры высотой более 4 м. Такая высота позволит избежать разрушения конструкции при сходе селевых масс", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что в августе 2017 года на город Тырныауз сошли селевые потоки.