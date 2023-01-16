Евросоюз планирует весной начать общие закупки газа

16 янв. 16:18

Европейский союз собирается начать совместные закупки газа уже этой весной. Об этом сообщил 16 января замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, выступая на первом заседании Энергетической платформы ЕС, которая создана для подготовки совместных закупок странами ЕС сжиженного природного газа (СПГ) с целью прекращения конкуренции между государствами и снижения цен на него.

"ЕС запустит совместные закупки газа задолго до лета", - цитирует его ТАСС.

При этом Шефчович подчеркнул, что в начале весны Еврокомиссия планирует обнародовать общие потребности сообщества в газе на этот год.

Помимо этого, замглавы ЕК обратился к странам Евросоюза с призывом уточнить с представителями энергетического сектора свои потребности в газе.