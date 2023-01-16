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Создан электронный словарь ингушского языка

Создан электронный словарь ингушского языка

Электронный орфографический словарь ингушского языка создан республиканской газетой "Сердало" при финансовой поддержке главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Газета "Сердало" два года назад полностью перешла на ингушский язык.

Электронный словарь создан для того, чтобы "устранить имеющиеся на сегодняшний день нарушения нормативного написания слов ингушского языка, с которыми, в частности, по роду своей деятельности нередко сталкивается редакция газеты "Сердало", сообщает пресс-служба главы республики.

"Зачастую вольной трактовкой правописания на родном языке грешат не только рядовые жители Ингушетии, но и современные ингушские литераторы", - отметила главный редактор газеты Хадижат Курскиева.

Проект был профинансирован из Национального фонда развития Ингушетии.

"Ингушский язык надо вводить в широкую практику на всех уровнях. Огромное количество людей пользуется телефонами, компьютерами и, если появится возможность установить в них ингушский словарь, уверен, многие воспользуются такой возможностью, и активнее будут писать на родном языке", - отметил Калиматов.

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