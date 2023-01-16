Токаев выразил соболезнования президенту Непала в связи с авиакатастрофой

16 янв. 16:18

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари, информирует Акорда.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о многочисленных жертвах в результате крушения пассажирского самолета под городом Покхара", - говорится в послании.

Уточняется, что глава Казахстана выразил искренние соболезнования президенту Непала, а также родным и близким погибших.

Ранее сообщалось, что в Непале произошла авиакатастрофа. Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбившегося самолета, погибли.