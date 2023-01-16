В Иране рассказали о планах хоккейной сборной на турнир исламских стран

16 янв. 15:59

Президент Иранской хоккейной ассоциации, входящей в состав Федерации конькобежного спорта Ирана, главный тренер мужской и женской национальных команд Кавех Седгхи рассказал о планах сборной на предстоящий турнир среди исламских стран в Казани.

Он напомнил, что Иран стал членом международной федерации хоккея (IIHF) всего два года назад.

"Все спортсмены, которых вы видите, играют в хоккей два года, и для них выступить здесь, в Казани, было мечтой, потому что большинство из них являются фанатами "Ак Барса. Мы верим, что бог создал этот город для хоккея, и даже при температуре -30 градусов наши ребята получают огромный опыт, играя в хоккей", - цитирует наставника ТАСС.

При этом он подчеркнул, что через месяц иранская сборная будет играть в группе В третьего дивизиона чемпионата мира в Боснии и Герцеговине, а женская сборная сыграет на чемпионате Азии в Таиланде. "И этот турнир является лучшей подготовкой. Я ценю Татарстан и ОАЭ, которые нам помогают подготовиться как можно лучше", - поведал Седгхи.