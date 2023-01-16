В Казахстане 18 января отключат телевидение

16 янв. 16:03

Жителей Казахстана предупреждают о временном отключении радио и телеканалов 18 января.

Национальный оператор «Казтелерадио» информирует, что 18 января с 03:00 до 17:00 будут проводить планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. «Во время проведения работ временно приостановят ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», - уточняется в сообщении.

Такие работы на «Казтелерадио» проводятся ежеквартально.