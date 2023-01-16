Санаторий восстановят в Сулейман-Стальском районе Дагестана

16 янв. 15:42

Инвестпроекты восстановлению лечебно-оздоровительного центра «Кпул-Ятар» и строительству новой гостиницы планируют реализовать в селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района Дагестана до конца 2025 года.

«Один из них – лечебно-оздоровительный центр «Кпул-Ятар» в селе Орта-Стал. Санаторий был практически заброшен, пока в прошлом году не подключился частный инвестор ООО «Алияк», который начал реализацию инвестпроекта по развитию центра. Уже в ближайшие годы на этом месте должно появиться современное оздоровительное учреждение. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году", - сообщает пресс-служба главы региона.

Уточняется, что на территории санатория расположены минеральные источники, в том числе радоновые.