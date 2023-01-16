Генсек ОДКБ обсудил с ответственным секретарем ПА ОДКБ совместные мероприятия на этот год

16 янв. 14:50

В понедельник, 16 января, состоялась встреча генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетова и ответственного секретаря Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ Сергея Поспелова. Об этом сообщили в секретариате организации.

В ходе разговора собеседники обсудили совместные мероприятия на 2023 год и взаимодействие в парламентской сфере.

"Сергей Поспелов также рассказал Имангали Тасмагамбетову о ходе работы над реализацией программы деятельности Парламентской ассамблеи организации по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

Кроме того, стороны договорились о том, что планы Секретариата и Парламентской ассамблеи ОДКБ на 2023 и 2024 годы будут скоординированы.

"Была подчеркнута важность сотрудничества на парламентском направлении и проводимая работа по ратификации принятых в формате ОДКБ документов и повышение эффективности взаимодействия секретариатов организации и ПА ОДКБ", - рассказали в организации.