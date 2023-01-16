Вильфанд: погода на Крещение в Москве будет мрачной

16 янв. 14:44

На Крещение 19 января в Москве ожидается мрачная и дождливая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет агентство городских новостей «Москва».

В столичном регионе на Крещение придется период «очень теплой» погоды. «Уже начиная со среды в Москве прогнозируется плюс 1-3 градуса и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Это потепление не вызовет теплого отклика в душе, потому что прогнозируются увеличение влажности, плотные низкие облака, солнца мы не увидим, и усиление ветра до 18 м/с", - рассказал синоптик.

В четверг и ночью и днем температура будет положительная: ночью до плюс 3, днем до плюс 5. «Будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь. Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах», - поделился Вильфанд.

На Крещение в Москве будет более чем на 25 градусов теплее, чем было на Рождество.