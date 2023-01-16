Названы города мира с самым грязным воздухом

16 янв. 14:27

Бишкек занял первое место в мире по уровню загрязнения воздуха, следует из рейтинга качества воздуха, опубликованного на сайте www.iqair.com.

Загрязнение воздуха в столице Кыргызстана составляет 306 AQI, это соответствует уровню «опасно». Такая ситуация в Бишкеке связана с тем, что для отопления в зимний сезон используется уголь, а обильная многоэтажная застройка перекрывает потоки воздуха со стороны гор, из-за чего смог подолгу висит над городом.

В тройку городов с самым грязным воздухом вошли также Дакка (Бангладеш) - 179 AQI, Дели (Индия) - 176 AQI. Уровень загрязнения воздуха - «вредно».

Также особенно грязный воздух зафиксирован в Калькутте (Индия), Карачи (Пакистан), Мумбаи (Индия), Аккре (Гана), Багдаде (Ирак), Ташкене (Узбекистан) и Лахоре (Пакистан).