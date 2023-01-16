Замглавы МИД России и посол Марокко обсудили развитие отношений двух стран

16 янв. 13:59

В понедельник, 16 января, состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и посла Марокко в Москве Лотфи Бушаара. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Главой темой прошедших в Москве переговоров стали актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-марокканских отношений.

В частности, стороны обсудили поддержание активного политического диалога по проблематике урегулирования сохраняющихся на Ближнем Востоке и в Северной Африке проблем на основе норм международного права и соответствующих резолюций СБ ООН.