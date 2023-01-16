Дагестанские водоемы заполонили почти 24 млн молоди различных видов рыб

16 янв. 14:09

Рыбные запасы водоемов Дагестана в 2022 году пополнили почти 24 млн молоди различных видов рыб - русского осетра, каспийского лосося, кутума, информирует пресс-служба Росрыболовства.

"В 2022 году в рыбохозяйственные водоемы Дагестана выпущено более 23,9 млн штук водных биоресурсов, в том числе в реки Терек и Сулак акватории Каспийского моря - более 201 тыс. штук молоди русского осетра, более 50 тыс. штук молоди каспийского лосося (кумжи), 12 млн 423 тыс. 73 штуки молоди кутума, а также 6 млн 248 тыс. 918 штук молоди сазана и более 5 млн штук личинок сазана", - сообщает ведомство.

Уточняется, что работы по пополнению рыбных запасов республики выполнили специалисты Терско-Каспийского филиала ФГБУ "Главрыбвод" по госзаданию по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, превысив запланированный выпуск на 6,2%. А в рамках компенсационных мероприятий рыбоводы выпустили более 24 тыс штук русского осетра, около 50 тыс штук сазана и более 9 тыс штук каспийского лосося.