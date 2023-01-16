Фабрика фейков Армении потерпела катастрофу в Карабахе 

Нынешняя дезинформационная кампания властей Армении по представлению событий в Карабахском экономическом районе Азербайджана как "гуманитарной катастрофы" является одной из самых провальных в истории армянской фабрики фейков. Ни одна ее цель до сих пор не была достигнута и не будет достигнута в дальнейшем.



Основная причина рекордного провала в том, что на этот раз Ереван не готовился заранее и не бил первым, как, к примеру, во время приграничных боев в прошлом сентябре, организованных армянскими властями с целью поднять вопрос об уместности членства Армении в ОДКБ и возможности замены российских солдат французскими. Ереван привык, что в информационном поле он всегда делает первый – провокационный, конфронтационный – шаг, а Баку отвечает, но в этот раз все случилось с точностью до наоборот.



Именно азербайджанская сторона в лице представителей гражданского общества республики – экологических активистов – 12 декабря взяла в свои руки инициативу в послевоенных процессах в зоне временного размещения российских миротворцев. Напомним, произошло это потому, что беглый миллиардер Рубен Варданян сорвал мониторинг экспертами AzerGold, Минэкологии и Минэкономики Азербайджана месторождений Гызылбулаг (золото) и Демирли (медь и молибден). Нелегально въехав в Азербайджан по Лачинской дороге, Варданян возобновил незаконную добычу руды на этих месторождениях и ее вывоз в Армению – и допускать на рудники специалистов азербайджанских ведомств было не в его интересах.



Однако Рубен Варданян – всего лишь нелегальный мигрант на земле Азербайджанской Республики, хозяином которой и всех ее ресурсов является азербайджанский народ. Поэтому граждане АР не стали терпеть разграбление полезных ископаемых своей страны и вышли на Лачинскую дорогу, чтобы потребовать у российских миротворцев обеспечить экологам и геологам доступ к Гызылбулагу и Демирли для оценки их состояния. Миротворцы заблокировали Лачинскую дорогу в первые дни, но затем открыли ее для гуманитарных грузов, в то время как экоактивисты не препятствовали движению автотранспорта. На этом пока что все остановилось. 36-й день продолжается бесперебойная акция протеста, но азербайджанские эксперты до сих пор не допущены на рудники.



При этом само по себе проведение акции экоактивистов позволило решить принципиальное важные для послевоенных процессов на Южном Кавказе проблемы. Во-первых, Лачинская дорога работает так, как ей положено, пропуская из Ханкенди в Армению и обратно только гуманитарные грузы и мирное население. Наконец-то прекратилось самое опасное для будущего региона нарушение Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года – Ереван перестал завозить оружие, мины и солдат в зону временного размещения российских миротворцев. Армянские НВФ в Карабахе больше не готовятся к новой войне с азербайджанской армией. Более того, после беспокойного ноября они перестали устраивать провокации: уже месяц в Карабахском экономическом районе Азербайджана не было перестрелок.



Во-вторых, из-за невозможности вывоза наворованной руды в Армению незаконная добыча полезных ископаемых в Карабахе прекращена. То есть даже без допуска экспертов на рудники гражданское общество Азербайджана достигло цели защиты природных ресурсов от разграбления, а экологии республики – от нанесения ей непоправимого урона. Афера Рубена Варданяна приносит ему теперь одни убытки. Смысла продолжать работы на месторождениях нет, ведь сейчас ситуация идет к тому, что Варданян будет депортирован в Армению, а рудники перейдут под полный контроль Азербайджанской Республики. Не желая для себя такого исхода, Варданян и его сообщники и покровители в Армении и запустили ответную дезинформационную кампанию: им нужно, чтобы Лачинская дорога вновь была открыта для ввоза боевиков и оружия и для вывоза награбленного из Азербайджана.



Однако теперь им пришлось действовать не по заранее подготовленному сценарию с привлечением западных политконсультантов, а по наспех набросанным импровизациям. Импровизации, как известно, строятся на привычках, поэтому армянский премьер-министр Никол Пашинян и его марионетки в Ханкенди схватились за привычную тему "этнической чистки", в которой Армения – организатор этнических чисток против азербайджанцев в 80-90-е – десятилетиями безуспешно пытается уличить Азербайджан. Закрытие Лачинской дороги для контрабанды огнестрельного оружия, мин и боевиков назвали "гуманитарной катастрофой" и начали множить сообщения о нехватке еды в зоне временно размещения российских миротворцев.



Миротворцы почти сразу открыли Лачинскую дорогу для гуманитарной помощи, а азербайджанские экоактивисты пропускали и по-прежнему пропускают все проезжающие по ней машины, однако у хозяев армянской фабрики фейков для такого поворота не нашлось домашней заготовки, и они предпочли попросту не замечать ежедневно документируемые проезды автотранспорта мимо акции протеста. Поток машин в январе уже не опускается ниже 20 в сутки, но Пашинян, Варданян и их подчиненные, а также лоббисты их интересов в разных странах продолжают говорить о "блокаде Лачинского коридора", причем не российскими миротворцами, а азербайджанским государством, хотя функции контроля за движением по Лачинской дороге по-прежнему в полной мере выполняет РМК.



Чтобы как-то усилить видимость "катастрофы", реваншисты принялись играться с отключениями в Карабахе. Сначала отключили газ на три дня, уверяя, что в этом виноват Баку, затем включили обратно, поскольку население начало возмущаться тем, что Ереван и его марионетки слишком уж жестоко с ним обращается в своих политических целях. Затем решили отключать менее критическую инфраструктуру, например, интернет: Баку в этом тоже можно обвинить, зато для карабахских армян, привычных к тотальной неустроенности жизни при сепаратистском режиме, такое более терпимо, чем отсутствие тепла в домах. Заодно отключение интернета помогло решить вторую проблему фабрики фейков – внутренние опровержения сочиняемой Ереваном дезинформации.



При этом уже опубликованные опровержения никуда не делись – сеть помнит все. Таким образом, с одной стороны, независимый наблюдатель видит, как по Лачинской дороге в Ханкенди ежедневно ездят целые автопоезда с продуктами и другими необходимыми вещами на фоне выкриков армянских и проармянских политиков о "гуманитарной катастрофе" и "этнической чистке" в Карабахе (в то время как Баку карабахских армян никуда не выгоняет и готов к их паспортизации с приданием каждому равных прав гражданина Азербайджанской Республики). С другой стороны, сами карабахские армяне на том же информационном фоне публикуют фотографии богато накрытых праздничных столов, доказывая, что у простых людей в Карабахе нет проблем из-за акции экоактивистов на Лачинской дороге.



Проблемы есть только у преступных элит, наживающихся на неурегулированности армяно-азербайджанских отношений и оттягивании конца сепаратистского режима в Карабахском экономическом районе, поэтому они всеми силами стремятся к тому, чтобы и обычным карабахским армянам жилось несладко. Варданян придумал новый способ помучить людей: с 20 января в зоне временного размещения российских миротворцев рис, гречку, макароны, сахар и подсолнечное масло можно будет приобрести только по талонам. То есть дефицита продовольствия нет, но для Пашиняна, Варданяна и прочих это означает лишь то, что такой дефицит нужно создать своими руками. Теперь по воле сепаратистской верхушки и Еревана карабахские армяне в самом деле могут начать голодать ради новых заявлений о "блокаде".



Однако такая вредоносоная политика только простимулирует армянское население Карабаха на то, чтобы начать обращаться к Баку за получением гражданства. В итоге те действия, которые подлинные враги карабахских армян (Пашинян, Варданян и их люди) предпринимают, чтобы спасти от развала свою дезинформационную кампанию, приведут к ее полному краху и обнажению лжи Еревана до самого дна. Пусть будет так. Пусть деструктивные силы в регионе разрушат сами себя и навсегда уйдут с политической сцены Южного Кавказа.