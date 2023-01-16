На курорте «Эльбрус» заработала новая лыжная трасса

16 янв. 13:46

Лыжная трасса «Мир» - «Кругозор» открылась на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, информирует пресс-служба курорта.

«Теперь по склонам Эльбруса можно спускаться непрерывно от самого верха, с высоты 3 847 метров, до базовой станции канатной дороги „Азау“, катаясь с перепадом высоты 1497 метров», -говорится в сообщении.

Уточняется, что для катания на курорте теперь доступна как самая верхняя зона катания «Гарабаши» с естественным снежным покрытием на двух трассах, так и следующая трасса от станции «Мир».