Аномальное тепло придет на Кубань на Крещение

16 янв. 13:48

В Краснодарском крае на этой неделе воздух прогреется до 17 градусов тепла, рассказала начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова, пишут "Кубанские новости".

На этой неделе в регионе будет стоять по-весеннему комфортная погода, потепление начнется с 17 января. "Пик потепления в крае придется на Крещение - максимальная ночная и дневная температура ожидается в середине недели. Так, 18 и 19 января днем на основной территории региона будет от +6 до +11 градусов, в южных районах - до +16, на побережье Черного моря - до +17", - сообщила синоптик.

В крещенскую ночь в Краснодарском крае будет от минус 1 до плюс 6. На Черноморских курортах температура воздуха на Крещение составит до 9 градусов тепла.

Попова добавила, что во второй половине недели температура воздуха понизится, но незначительно.

Осадков до конца недели на Кубани не ожидается, но будет облачно.