В России почти остановился ремонт автомобилей по ОСАГО

16 янв. 13:19

Страховые компании России почти прекратили ремонтировать машины по ОСАГО в связи с дефицитом автозапчастей и долгими сроками поставок, пишут «Известия».

В концу 2022-го доля компенсаций в виде ремонта приблизилась к 0%, в начале года она составляла 9–11%, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Ситуация может измениться в лучшую сторону лишь если будет отлажен параллельный импорт и изменено законодательство.

Ранее РСА предлагал увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать б/у запчастей, которые не влияют на безопасность. ЦБ РФ не поддержал этих инициатив, объяснив решение тем, что увеличение сроков ремонта надолго оставит клиента без возможности пользоваться автомобилей, а б/у детали грозят снижением уровня безопасности на дорогах.

В 2021 году компенсации по ОСАГО в виде ремонта составляли 9%, остальные клиенты получили денежные выплаты. В 2022 году на ремонт пришлось около 5%.

При этом клиенты, получающие денежную выплату по ОСАГО, в условиях подорожания запчастей часто сталкиваются с тем, что суммы оказываются недостаточными для ремонта, рассказала изданию замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.