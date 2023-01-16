В Крыму объявлено штормовое предупреждение 

16 янв. 13:19

Сильный ветер порывами до 22 м/с ожидается в Крыму во вторник и среду, в связи с чем в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщили в МЧС Республики Крым.

"Штормовое предупреждение о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 17 и 18 января 2023. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 17 января, в течение суток 18 января в Крыму ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 17-22 м/с.", - информирует ведомство.

Уточнятся, что в ближайшие дни температура воздуха ночью составит около 2 градусов, днем - около 11 градусов.