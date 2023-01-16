Когда Эрдоган впустит Швецию и Финляндию в НАТО?

После начала Россией специальной военной операции на Украине вступление Швеции и Финляндии в НАТО казалось неизбежным. Но из-за позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана этот вопрос до сих пор остается открытым. Когда турецкий президент разрешит скандинавам вступить в НАТО, да и произойдет ли это вообще?

Швеция и Финляндия - одни из немногих стран Европы, которые еще не входят в Североатлантический альянс. Отношения с Россией у них всегда были достаточно сдержанными. Однако после 24 февраля 2022 года скандинавы изъявили желание встать под американский военный "зонтик". России такое поведение соседей не понравилось, но глобальной угрозы в этом Владимир Путин, по его словам, не видит. Адвокатом Москвы неожиданно выступила Турция. Анкара до сих пор не дает свое соглашение на членство финнов и шведов, требуя перед этим выдать членов Рабочей партии Курдистана (РПК), добивающихся отделения восточных вилаетов от Турции.

В июне 2022 года вроде бы стороны достигли договоренности. И Финляндия, и Швеция обязались серьезно отнестись к опасениям Турции по поводу угрозы терроризма, однако на просьбу выдать боевиков РПК и YPG скандинавы по-прежнему реагируют вяло. Сегодня Эрдоган потребовал от Швеции выдачи обещанных 130 боевиков в обмен на одобрение заявки на членство в НАТО. Турецкий лидер обвинил Стокгольм в том, что он не запрещает у себя проведение демонстраций РПК. Мало того, что там проводятся акции, так они еще и носят провокационный характер. На одной из них сторонники РПК вывесили чучело, символизирующее турецкого лидера, подвешенное вниз головой - аналогия с повешенным в Италии диктатором Муссолини. После такого поведения "партнеров" Турция отменила визит спикера шведского парламента, а Стокгольм точно не стал ближе к НАТО.

России надо понимать, что в первую очередь Эрдоган блокирует скандинавов, исходя из собственных интересов. На кону президентские выборы. Рейтинги Эрдогана из-за кризиса и инфляции не самые высокие. В парламенте ситуация хуже: коалиция республиканцев и других оппозиционных партий на несколько процентов сильнее в рейтингах, чем альянс Партии справедливости и развития с Партией национального движения. Поэтому турецкому лидеру нужны внешнеполитические победы. Ситуацию с курдами и Швецией/Финляндией он держит, видимо, как козырь. Ближе к выборам Эрдоган, скорее всего, предпримет какие-то шаги. Либо это будет новая военная операция в Сирии, либо ослабление позиции по скандинавам в обмен на отмену, например, американских санкций.

Если смотреть на ситуацию чуть шире, то тема с НАТО является разменной в более масштабной теме Украины. Эрдоган может дать добро на принятие Швеции и Финляндии в Альянс, если США и НАТО смягчат позицию по Украине и уговорят Зеленского пойти на мирные переговоры с Путиным. Зачем это Эрдогану? Так он остановит бои в Украине, а значит, не только победит на выборах как президент-миротворец, но и сможет обеспечить себе Нобелевскую премию мира.