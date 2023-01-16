Два человека погибли при взрыве газа в Сырдарье

16 янв. 12:52

В Сырдарьинской области в Узбекистане произошел взрыв газа, погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован.

ЧП случилось 15 января около 14:50 часов на первом этаже двухэтажного доме в махалле Кахрамон Хавастского района. В результате погибли два человека, пострадал один. Повреждена конструкция всего дома, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Пожарно-спасательный отряд областного Управления по ЧС региона оперативно прибыл на место и провел поисково-спасательные работы.

Ведутся следственные действия.