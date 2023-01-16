В России увеличился спрос на отдых в санаториях

16 янв. 12:27

Россияне стали чаще отдыхать в санаториях. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, власти Кисловодска отмечают, что по итогам 2022 года турпоток в город-курорт увеличился на 18%, а загрузка санаториев и гостиниц составила 82% и 70% (76% и 40% годом ранее). В компании АЛЕАН продажи путевок в Кавминводы выросли почти в 1,5 раза, у PEGAS Touristik - в 2,5. Об увеличении показателей также сообщили в FUN&SUN, "Мультитуре", "Русском Экспрессе", передает РИА Новости.

В АТОР пояснили, что основными драйверами стали всплеск интереса к внутреннему туризму и общий тренд на оздоровление и здоровый образ жизни (ЗОЖ). По словам экспертов, это также стало возможным благодаря программе кешбэка, большому выбору рейсов из Москвы и регионов и обновление медицинской и рекреационной базы в самих здравницах.

Специалисты также обращают внимание на то, что в санатории стало приезжать больше молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет.